19:07 | ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

Нижний Тагил исключен из календаря Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

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Международная федерация лыжного спорта (FIS) на своем сайте объявила, что этапы Кубка мира по прыжкам с трамплина в сезоне-2016/17 будут перенесены из Нижнего Тагила. Планировалось, что он примет этапы у мужчин и женщин с 11 по 13 декабря. Однако FIS недовольна организацией этапов в Нижнем Тагиле. Еще не обеспечена инфраструктура, а призовые за прошлые соревнования там были выплачены невовремя.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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zoolord

Нет, если так оно и есть, то это честно. А то допинг, не можем, не хотим.. Если причина действительно в организаторах я только за. Но в таком случае и другие страны должны так же расплачиваться за содеянное.

20:29

Evgenyi3063

интересно они долго придумывали, как отменить этапы в России

19:35

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