Нижний Тагил исключен из календаря Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Международная федерация лыжного спорта (FIS) на своем сайте объявила, что этапы Кубка мира по прыжкам с трамплина в сезоне-2016/17 будут перенесены из Нижнего Тагила. Планировалось, что он примет этапы у мужчин и женщин с 11 по 13 декабря. Однако FIS недовольна организацией этапов в Нижнем Тагиле. Еще не обеспечена инфраструктура, а призовые за прошлые соревнования там были выплачены невовремя.