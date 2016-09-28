Нижний Тагил исключен из календаря Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Международная федерация лыжного спорта (FIS) на своем сайте объявила, что этапы Кубка мира по прыжкам с трамплина в сезоне-2016/17 будут перенесены из Нижнего Тагила. Планировалось, что он примет этапы у мужчин и женщин с 11 по 13 декабря. Однако FIS недовольна организацией этапов в Нижнем Тагиле. Еще не обеспечена инфраструктура, а призовые за прошлые соревнования там были выплачены невовремя.
zoolord
Нет, если так оно и есть, то это честно. А то допинг, не можем, не хотим.. Если причина действительно в организаторах я только за. Но в таком случае и другие страны должны так же расплачиваться за содеянное.
20:29
Evgenyi3063
интересно они долго придумывали, как отменить этапы в России
19:35