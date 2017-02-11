Луннбю победила на этапе Кубка мира в Любно

Норвежка Марен Луннбю одержала победу на этапе Кубка мира в Любно. Лучшая из россиянок - Анастасия Баранникова - стала 20-й.

Любно (Словения)

Кубок мира

Женщины

Личный зачет

NH

1. Луннбю (Норвегия) - 256,7 (92,5 + 95,0)

2. Ирашко (Австрия) - 251,1 (90,0 + 94,5)

3. Альтхаус (Германия) - 245,6 (89,5 + 92,0)

4. Фогт (Германия) - 245,0 (89,5 + 92,5)

5. Э. Клинец (Словения) - 241,1 (89.5 + 91,0)

6. Зайфридсбергер (Австрия) - 240,2 (89,0 + 91,5)

20. БАРАННИКОВА (Россия) - 208,7 (81,5 + 88,0)

28. ТИХОНОВА (Россия) - 198,3 (81,5 + 83,5)

29. КАБЛУКОВА (Россия) - 196,3 (80,5 + 82,0)