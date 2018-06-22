Кузнецов победил на чемпионате России в прыжках в воду с метрового трамплина

Призер Олимпийских игр Евгений Кузнецов одержал победу на метровом трамплине на чемпионате России в Пензе. В синхронных прыжках с вышки лучшими стали Виктор Минибаев и Александр Бондарь, а в синхронных прыжках с трамплина – Надежда Бажина и Кристина Ильиных.
Пенза
Чемпионат России
Мужчины
Трамплин, 1 м
1. Евгений Кузнецов – 416,10
2. Егор Лапин – 385,80
3. Илья Молчанов – 382,80
Синхронные прыжки
Вышка
1. Виктор Минибаев / Александр Бондарь – 436,68
2. Никита Шлейхер / Александр Белевцев – 413,94
3. Роман Измайлов / Сергей Назин – 405,36
Женщины
Трамплин, 3 м
Синхронные прыжки
1. Надежда Бажина / Кристина Ильиных – 276,00
2. Дарья Сельвановская / Татьяна Степанова – 272,34
3. Карина Шкляр / Марина Шишканова – 259,80