Кузнецов победил на чемпионате России в прыжках в воду с метрового трамплина

Призер Олимпийских игр Евгений Кузнецов одержал победу на метровом трамплине на чемпионате России в Пензе. В синхронных прыжках с вышки лучшими стали Виктор Минибаев и Александр Бондарь, а в синхронных прыжках с трамплина – Надежда Бажина и Кристина Ильиных.

Пенза

Чемпионат России

Мужчины

Трамплин, 1 м

1. Евгений Кузнецов – 416,10

2. Егор Лапин – 385,80

3. Илья Молчанов – 382,80

Синхронные прыжки

Вышка

1. Виктор Минибаев / Александр Бондарь – 436,68

2. Никита Шлейхер / Александр Белевцев – 413,94

3. Роман Измайлов / Сергей Назин – 405,36

Женщины

Трамплин, 3 м

Синхронные прыжки

1. Надежда Бажина / Кристина Ильиных – 276,00

2. Дарья Сельвановская / Татьяна Степанова – 272,34

3. Карина Шкляр / Марина Шишканова – 259,80