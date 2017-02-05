Крафт - лучший на трамплине К-200 в Оберстдорфе, Климов - 18-й

Австриец Штефан Крафт показал лучший результат на трамплине К-200 на этапе Кубка мира в Оберстдорфе. Вторым стал немец Андреас Веллингер, а замкнул тройку лучших Юрий Тепеш из Словении.
Среди россиян лучший результат показал Евгений Климов, ставший 18-м. Еще один россиянин Денис Корнилов занял 19-е место.
Оберстдорф (Германия)
Кубок мира
Мужчины
К-200
1. Крафт (Австрия) - 232,6 (235,5)
2. Веллингер (Германия) - 220,0 (238,0)
3. Тепеш (Словения) - 215,1 (228,0)
4. Танне (Норвегия) - 213,0 (225,5)
4. П. Превц (Словения) - 213,0 (224,5)
6. М. Кот (Польша) - 210,2 (225,5)...
18. КЛИМОВ (Россия) - 190,2 (210,5)
19. КОРНИЛОВ (Россия) - 188,4 (209,5)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/ski_jump/worldcup/2016-2017/events/1803_70_0/