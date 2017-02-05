Крафт - лучший на трамплине К-200 в Оберстдорфе, Климов - 18-й

Австриец Штефан Крафт показал лучший результат на трамплине К-200 на этапе Кубка мира в Оберстдорфе. Вторым стал немец Андреас Веллингер, а замкнул тройку лучших Юрий Тепеш из Словении.

Среди россиян лучший результат показал Евгений Климов, ставший 18-м. Еще один россиянин Денис Корнилов занял 19-е место.

Оберстдорф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

К-200

1. Крафт (Австрия) - 232,6 (235,5)

2. Веллингер (Германия) - 220,0 (238,0)

3. Тепеш (Словения) - 215,1 (228,0)

4. Танне (Норвегия) - 213,0 (225,5)

4. П. Превц (Словения) - 213,0 (224,5)

6. М. Кот (Польша) - 210,2 (225,5)...

18. КЛИМОВ (Россия) - 190,2 (210,5)

19. КОРНИЛОВ (Россия) - 188,4 (209,5)