Кот и Таканаси - победители этапа Кубка мира в Пхенчхане

Поляк Мацей Кот победил на этапе Кубка мира, который проходит в Пхенчхане на трамплине, который примет соревнования во время Олимпиады-2018. Второе место у австрийца Штефана Крафта, а замкнул тройку немец Андреас Веллингер. Лучшим из россиян стал Евгений Климов, занявший седьмое место.

У женщин победу одержала японка Сара Таканаси, а лучшей из россиянок оказалась Софья Тихонова, ставшая девятой. Второе место у еще одной японки - Юки Ито, а третье - у норвежки Марен Лундбю.

Пхенчхан (Корея)

Кубок мира

Мужчины

К-90

1. М. Кот (Польша) - 256,2 (108,5 + 110,5)

2. Крафт (Австрия) - 252,2 (106,0 + 107,0)

3. Веллингер (Германия) - 240,8 (99,0 + 112,0)

4. П. Превц (Словения) - 240,0 (109,0 + 102,0)

5. Танне (Норвегия) - 238,8 (111,5 + 104,5)

6. Стох (Польша) - 231,7 (100,0 + 107,5)

7. КЛИМОВ (Россия) - 230,5 (107,0 + 106,0)

19. КОРНИЛОВ (Россия) - 212,9 (99,5 + 106,0)

22. РОМАШОВ (Россия) - 205,3 (102,0 + 103,0)

33. БАЖЕНОВ (Россия) - 95,3 (97,5)