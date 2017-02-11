Кот и Превц поделили первое место на этапе Кубка мира в Саппоро

Поляк Мацей Кот и словенец Петер Превц поделили первое место в первом старте на этапе в Саппоро. Тройку призеров замкнул немец Штефан Крафт.

Саппоро (Япония)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

LH

1. М. Кот (Польша) - 260,2 (139,0 + 138,0)

2. П. Превц (Словения) - 260,2 (143,0 + 134,0)

3. Крафт (Австрия) - 257,5 (137,0 + 139,0)

4. Веллингер (Германия) - 247,5 (139,0 + 130,0)

5. Куделка (Чехия) - 230,6 (131,0 + 128,0)

6. Айзенбихлер (Германия) - 223,8 (135,0 + 123,5)...

16. КЛИМОВ (Россия) - 206,3 (123,0 + 124,0)...

29. РОМАШОВ (Россия) - 170,5 (123,0 + 108,0)...

49. КОРНИЛОВ (Россия) - 65,1 (107,0)