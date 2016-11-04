Корнилов, Климов, Васильев и Трофимов включены в состав сборной на старт Кубка мира

Главный тренер сборной России по прыжкам с трамплина Александр Арефьев сообщил, что включил четверых спортсменов в состав национальной команды на первый этап Кубка мира нового сезона: Дениса Корнилова, Евгения Климова, Дмитрия Васильева и Романа Трофимова. Старт сезона у летающих лыжников состоится 24 ноября в финской Руке.

- Четыре человека поедут в Финляндию - это Корнилов, Климов, Васильев и Трофимов, - приводит "Р-Спорт" слова Арефьева. - Из них трое будут стартовать. До старта Кубка мира еще запланирован сбор в Сочи, с 6 по 21 ноября.