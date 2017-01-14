Корнилов - 28-й на этапе Кубка мира в Висле, Климов - 38-й

Поляк Камил Стох победил на этапе Кубка мира в Висле. Вторым стал Штефан Крафт из Австрии, тройку лидеров замкнул Андреас Веллингер из Германии. Лучший из россиян - Денис Корнилов - занял 28-е место. Евгений Климов показал 38-й результат, не попав во вторую попытку, как и Роман Трофимов.

Висла (Польша)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

LH

1. Стох (Польша) - 268.0 (133.0 + 124.0)

2. Крафт (Австрия) - 251.7 (133.0 + 117.0)

3. Веллингер (Германия) - 249.1 (127.5 + 120.5)

4. Танне (Норвегия) - 247.9 (123.0 + 122.5)

5. Д. Превц (Словения) - 247.4 (120.0 + 128.0)

6. Феттнер (Австрия) - 246.1 (127.5 + 120.5)...

28. КОРНИЛОВ (Россия) - 216.3 (122.0 + 119.0)...

38. КЛИМОВ (Россия) - 98.8 (116.0)

39. ТРОФИМОВ (Россия) - 96.8 (115.5)