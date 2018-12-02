Кобаяси победил в Нижнем Тагиле, Климов восьмой

Японец Рею Кобаяси выиграл состязания на K-120 на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле. Лучшим из россиян стал Евгений Климов, занявший восьмое место.

Нижний Тагил (Россия)

Кубок мира

Мужчины

К-120

1. Рею Кобаяси (Япония) - 273,1 (132,5 + 133,5)

2. Йохан Андре Форфанг (Норвегия) - 259,2 (132,5 + 130,0)

3. Петр Жила (Польша) - 258,9 (136,0 + 133,0)

4. Камил Стох (Польша) - 257,8 (129,5 + 129,5)

5. Карл Гайгер (Германия) - 248,7 (128,0 + 128,0)

6. Антти Аалто (Финляндия) - 246,6 (129,0 + 126,0)...

8. Евгений Климов (Россия) - 243,2 (126,0 + 129,0)...

32. Дмитрий Васильев (Россия) - 110,1 (120,0)...

44. Роман Трофимов (Россия) - 99,8 (115,5)...

49. Михаил Максимочкин (Россия) - 83,1 (109,5)