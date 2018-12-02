Кобаяси победил в Нижнем Тагиле, Климов восьмой

Японец Рею Кобаяси выиграл состязания на K-120 на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле. Лучшим из россиян стал Евгений Климов, занявший восьмое место.
Нижний Тагил (Россия)
Кубок мира
Мужчины
К-120
1. Рею Кобаяси (Япония) - 273,1 (132,5 + 133,5)
2. Йохан Андре Форфанг (Норвегия) - 259,2 (132,5 + 130,0)
3. Петр Жила (Польша) - 258,9 (136,0 + 133,0)
4. Камил Стох (Польша) - 257,8 (129,5 + 129,5)
5. Карл Гайгер (Германия) - 248,7 (128,0 + 128,0)
6. Антти Аалто (Финляндия) - 246,6 (129,0 + 126,0)...
8. Евгений Климов (Россия) - 243,2 (126,0 + 129,0)...
32. Дмитрий Васильев (Россия) - 110,1 (120,0)...
44. Роман Трофимов (Россия) - 99,8 (115,5)...
49. Михаил Максимочкин (Россия) - 83,1 (109,5)
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