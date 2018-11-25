Кобаяси победил на этапе в Руке, Климов - 26-й

Японец Дзюнсиро Кобаяси победил на этапе Кубка мира в финской Руке. Россиянин Евгений Климов, выигравший стартовый этап в польской Висле, на этот раз стал 26-м.

Рука (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

К-120

1. Рею Кобаяси (Япония) - 310,4 (140,0)

2. Андреас Веллингер (Германия) - 288,4 (136,0)

3. Камил Стох (Польша) - 385,4 (136,5)

4. Домен Превц (Словения) - 274,8 (136,5)

5. Петр Жила (Польша) - 274,0 (133,5)

6. Штефан Лайе (Германия) - 268,8 (136,5)...

26. Евгений Климов (Россия) - 232,2 (129,5)