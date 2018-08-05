Климов завоевал бронзу на этапе летнего "Гран-при"

Россиянин Евгений Климов занял третье место на третьем этапе летнего "Гран-при" в Айнзидельне. При этом во второй попытке он показал лучший результат. Победу разделили поляки Камил Стох и Петр Жила.
В общем зачете Климов идет на шестой позиции, лидирует Стох.
Айнзидельн (Швейцария)
Летний "Гран-при"
Третий этап
Мужчины, К-105
1. Камил Стох (Польша) – 267,3
1. Петр Жила (Польша) – 267,3
3. Евгений Климов (Россия) – 266,9...
15. Дмитрий Васильев (Россия) – 241,8...
35. Денис Корнилов (Россия) – 113,5 (результат первой попытки)...
39. Михаил Назаров (Россия) – 112,3 (результат первой попытки)