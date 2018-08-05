Климов завоевал бронзу на этапе летнего "Гран-при"

Россиянин Евгений Климов занял третье место на третьем этапе летнего "Гран-при" в Айнзидельне. При этом во второй попытке он показал лучший результат. Победу разделили поляки Камил Стох и Петр Жила.

В общем зачете Климов идет на шестой позиции, лидирует Стох.

Айнзидельн (Швейцария)

Летний "Гран-при"

Третий этап

Мужчины, К-105

1. Камил Стох (Польша) – 267,3

1. Петр Жила (Польша) – 267,3

3. Евгений Климов (Россия) – 266,9...

15. Дмитрий Васильев (Россия) – 241,8...

35. Денис Корнилов (Россия) – 113,5 (результат первой попытки)...

39. Михаил Назаров (Россия) – 112,3 (результат первой попытки)