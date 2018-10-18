Климов, Васильев, Корнилов и Назаров составили костяк мужской сборной на сезон

Тренерский штаб сборной России определился с костяком мужской команды по прыжкам с трамплина на сезон-2018/19, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрия Дубровского. Первый этап Кубка мира пройдет с 16 по 18 ноября в Висле (Польша).

- Серьезных изменений в составе сборной не произойдет. Евгений Климов, Дмитрий Васильев, Денис Корнилов, Михаил Назаров - это костяк команды, который изменений не претерпит, - сказал Дубровский.

Климов этим летом стал первым в истории российским победителем общего зачета летнего "Гран-при".