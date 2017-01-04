Климов - третий на этапе "Турнира четырех трамплинов"

Россиянин Евгений Климов занял третье место на этапе "Турнира четырех трамплинов" и Кубка мира в Инсбруке. Для него это лучший результат в карьере, ранее он мог похвастаться только 12-м местом на этапе в финской Руке в ноябре 2016 года.

Инсбрук (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

К-120

1. Танне (Норвегия) - 125,7 (128,5)

2. Йоханссон (Норвегия) - 123,1 (133,0)

3. КЛИМОВ (Россия) - 119,1 (127,0)

4. Стох (Польша) - 117,4 (120,5)

5. Стьернен (Норвегия) - 117,1 (122,5)

6. М. Кот (Польша) - 117,0 (121,0)...

22. КОРНИЛОВ (Россия) - 100,8 (114,0)...

38. ВАСИЛЬЕВ (Россия) - 87,3 (103,5)