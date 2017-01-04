17:53 | ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

Климов - третий на этапе "Турнира четырех трамплинов"

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Россиянин Евгений Климов занял третье место на этапе "Турнира четырех трамплинов" и Кубка мира в Инсбруке. Для него это лучший результат в карьере, ранее он мог похвастаться только 12-м местом на этапе в финской Руке в ноябре 2016 года.

Инсбрук (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

К-120

1. Танне (Норвегия) - 125,7 (128,5)

2. Йоханссон (Норвегия) - 123,1 (133,0)

3. КЛИМОВ (Россия) - 119,1 (127,0)

4. Стох (Польша) - 117,4 (120,5)

5. Стьернен (Норвегия) - 117,1 (122,5)

6. М. Кот (Польша) - 117,0 (121,0)...

22. КОРНИЛОВ (Россия) - 100,8 (114,0)...

38. ВАСИЛЬЕВ (Россия) - 87,3 (103,5)

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/ski_jump/worldcup/2016-2017/events/1793_70_0/

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КОММЕНТАРИИ (9)
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marksan

Буква Ё____ Как погляжу, ты вообще нерусский! И поэтому твоё Ё воспринимается только ругательным образом. Даже в самом малом ты гадишь! Свойство души, однако?

18:45

Nevropatolog

Это на милдронате. И наверное Владимир Владимирович замешан. Допинг сам подсыпал и пробирку поцарапал. Проверьте обязательно. (Шутка)

18:43

marksan

Мои поздравления Евгению! И удачи!

18:42

grechka2103

Ух ты! Какие только чудеса под Рождество не случаются! Отменили вторую попытку... Должно же и нам иногда везти!

18:33

Пух

Молодец Женя, так и дальше держать!

18:27

RW.irk

Не, ну совсем обнаглели эти русские))

18:25

Буква Ё

Тот редчайший случай российского спортсмена, насчет которого нет сомнений в чистоте от допинга. Вот ему искренне желаешь удачи

18:24

Kairat Alimovich

Женя, красавец! Парень прогрессирует очень мощно! Желаем дальнейшего роста и побед!

18:20

capitan76

Устюгов!!! Климов!!! Пацаны, ваша очередь нагреть пиндосов!!!

18:03

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