Климов - третий на этапе "Турнира четырех трамплинов"

Россиянин Евгений Климов занял третье место на этапе "Турнира четырех трамплинов" и Кубка мира в Инсбруке. Для него это лучший результат в карьере, ранее он мог похвастаться только 12-м местом на этапе в финской Руке в ноябре 2016 года.
Инсбрук (Австрия)
Кубок мира
Мужчины
К-120
1. Танне (Норвегия) - 125,7 (128,5)
2. Йоханссон (Норвегия) - 123,1 (133,0)
3. КЛИМОВ (Россия) - 119,1 (127,0)
4. Стох (Польша) - 117,4 (120,5)
5. Стьернен (Норвегия) - 117,1 (122,5)
6. М. Кот (Польша) - 117,0 (121,0)...
22. КОРНИЛОВ (Россия) - 100,8 (114,0)...
38. ВАСИЛЬЕВ (Россия) - 87,3 (103,5)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/ski_jump/worldcup/2016-2017/events/1793_70_0/
marksan
Буква Ё____ Как погляжу, ты вообще нерусский! И поэтому твоё Ё воспринимается только ругательным образом. Даже в самом малом ты гадишь! Свойство души, однако?
18:45
Nevropatolog
Это на милдронате. И наверное Владимир Владимирович замешан. Допинг сам подсыпал и пробирку поцарапал. Проверьте обязательно. (Шутка)
18:43
marksan
Мои поздравления Евгению! И удачи!
18:42
grechka2103
Ух ты! Какие только чудеса под Рождество не случаются! Отменили вторую попытку... Должно же и нам иногда везти!
18:33
Пух
Молодец Женя, так и дальше держать!
18:27
RW.irk
Не, ну совсем обнаглели эти русские))
18:25
Буква Ё
Тот редчайший случай российского спортсмена, насчет которого нет сомнений в чистоте от допинга. Вот ему искренне желаешь удачи
18:24
Kairat Alimovich
Женя, красавец! Парень прогрессирует очень мощно! Желаем дальнейшего роста и побед!
18:20
capitan76
Устюгов!!! Климов!!! Пацаны, ваша очередь нагреть пиндосов!!!
18:03