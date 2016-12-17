Климов стал 18-м на трамплине в Энгельберге

Австриец Михаэль Хайбек выиграл соревнования на этапе Кубка мира в швейцарском Энгельберге. Вторым стал словенец Домен Превц, третьим - еще один австриец Андреас Кофлер.

Евгений Климов показал 18-й результат, Денис Корнилов - 28-й, Роман Трофимов не попал во вторую попытку.

Энгельберг (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет



1. Хайбек (Австрия) - 304,7 (138,0 + 134,0)

2. Д. Превц (Словения) - 301,6 (132,0 + 137,5)

3. Кофлер (Австрия) - 293,7 (128,0 + 139,5)

4. Танне (Норвегия) - 288,9 (132,5 + 133,0)

5. Д. Ито (Япония) - 284,2 (135,0 + 129,0)

6. Крафт (Австрия) - 283,9 (129,0 + 130,0)

18. КЛИМОВ (Россия) - 268,6 (132,5 + 125,0)

28. КОРНИЛОВ (Россия) - 257,6 (123,5 + 125,0)

47. ТРОФИМОВ (Россия) - 116,6 (119,5)