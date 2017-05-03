Ирина Аввакумова: "Ныряем с вышек всех высот - это тренировки на воспитание характера"

Российская прыгунья на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова рассказала о подготовке к новому сезону на подмосковной базе "Озеро Круглое". По ее словам, сейчас женская сборная проводит тренировки в бассейне.

- Тренировки проходят в спокойном режиме, без "напрягов", - цитирует ТАСС Аввакумову. - Сейчас мы в олимпийском центре "Озеро Круглое", ныряем с вышек всех высот, думаю, это и есть тренировки на воспитание характера. Если я скажу, что это страшно, то это будет неправда, это ужасно страшно, с трамплина прыгать как-то спокойнее. Сегодня на 7,5 м поднялись, к концу сбору собираемся на самую высокую подняться.

Мы здесь до 9 мая, кроме тренировок в бассейне у нас будут занятия по акробатике и игровые тренировки, втягивающий сбор.