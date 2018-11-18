Глава федерации не удивлен победе Климова на этапе Кубка мира

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский не удивлен победе Евгения Климова на стартовом этапе Кубка мира в Польше. Климов стал первым из россиян, кто смог добиться победы в прыжках с трамплина в состязаниях мужчин.

- Нельзя сказать, что выступление неожиданное для нас, наверное, это большая неожиданность для тех, кто не верил, что лето от зимы не отличается, - цитирует ТАСС Дубровского. - Лето Женя прошел лидером, и особо приятно, что на снегу лишний раз доказал, что находится в хорошей форме. Скажу без высоких оценок, что есть удовлетворение и радость, но впереди еще длинный сезон, в том числе и главные старты - "Турне четырех трамплинов" и чемпионат мира. Всех любителей и специалистов поздравляю с этой исторической победой, Женя - молодец.

Тренерский штаб понимает, что на протяжении четырех месяцев каждые выходные идут старты. Тренеры должны сделать определенные выводы, проанализировать, где должен быть спад формы. К главным стартам сезона Женя должен быть на уровне, не только быть лидером российской команды, но и бороться как минимум за шестерку сильнейших.