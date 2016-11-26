Фройнд выиграл второй этап Кубка мира

Немец Зеверин Фройнд одержал победу на втором этапе Кубка мир в финской Руке. Второе место занял норвежец Даниэль Андре Танде, тройку призеров замкнул австриец Мануэль Феттнер.
Прыжки с трамплина
Рука (Финляндия)
Кубок мира
Мужчины
Личный зачет
HS-142
1. Фройнд (Германия) – 290.6 (146.0 + 138.0)
2. Танде (Норвегия) – 279.0 (131.5 + 139.0)
3. Феттнер (Австрия) – 273.3 (136.0 + 133.5)
4. Крафт (Австрия) – 271.8 (140.5 + 128.5)
5. Декомб-Севуа (Франция) – 268.8 (130.5 + 139.0)
6. Кофлер (Австрия) – 264.2 (133.0 + 134.5)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/ski_jump/worldcup/2016-2017/events/1782_70_0/