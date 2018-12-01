Форфанг одержал победу на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина, Климов - 11-й

Норвежец Йохан Андре Форфанг победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле. Россиянин Евгений Климов занял 11-е место.
Прыжки с трамплина
Нижний Тагил (Россия)
Кубок мира
Мужчины
Личный зачет
LH
1. Йохан Андре Форфанг (Норвегия) - 264,4 (135,5 + 129,0)
2. Петр Жила (Польша) - 264,2 (133,0 + 131,0)
3. Рею Кобаяси (Япония) - 262,0 (134,0 + 130,0)
4. Штефан Лайе (Германия) - 252,9 (129,5 + 134,0)
5. Штефан Крафт (Австрия) - 250,4 (132,0 + 131,5)
6. Роберт Йоханссон (Норвегия) - 244,6 (126,0 + 130,5)
11. Евгений Климов (Россия) - 233,3 (123,5 + 130,0)
17. Дмитрий Васильев (Россия) - 225,2 (133,0 + 116,0)
26. Роман Трофимов (Россия) - 210,9 (123,0 + 116,0)
45. Михаил Назаров (Россия) - 93,2 (117,5)
Загрузка...