Форфанг одержал победу на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина, Климов - 11-й

Норвежец Йохан Андре Форфанг победил на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле. Россиянин Евгений Климов занял 11-е место.

Прыжки с трамплина

Нижний Тагил (Россия)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

LH

1. Йохан Андре Форфанг (Норвегия) - 264,4 (135,5 + 129,0)

2. Петр Жила (Польша) - 264,2 (133,0 + 131,0)

3. Рею Кобаяси (Япония) - 262,0 (134,0 + 130,0)

4. Штефан Лайе (Германия) - 252,9 (129,5 + 134,0)

5. Штефан Крафт (Австрия) - 250,4 (132,0 + 131,5)

6. Роберт Йоханссон (Норвегия) - 244,6 (126,0 + 130,5)

11. Евгений Климов (Россия) - 233,3 (123,5 + 130,0)

17. Дмитрий Васильев (Россия) - 225,2 (133,0 + 116,0)

26. Роман Трофимов (Россия) - 210,9 (123,0 + 116,0)

45. Михаил Назаров (Россия) - 93,2 (117,5)

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