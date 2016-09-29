18:13 | ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

FIS разрешила провести женские старты Кубка мира в Нижнем Тагиле

0
0
0

Международная федерация лыжного спорта (FIS) пересмотрела свое решение по проведению этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле, разрешив провести там в декабре женские соревнования. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Решение об исключении этапов в Нижнем Тагиле из календаря соревнований было принято вчера на сессии организации в Цюрихе. Причиной послужило несоответствие требованиям федерации – отсутствие сеток от ветра, а также невыплата призовых спортсменам по итогам этапов прошлого сезона.

0
0
0


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ