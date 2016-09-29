FIS разрешила провести женские старты Кубка мира в Нижнем Тагиле

Международная федерация лыжного спорта (FIS) пересмотрела свое решение по проведению этапа Кубка мира в Нижнем Тагиле, разрешив провести там в декабре женские соревнования. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Решение об исключении этапов в Нижнем Тагиле из календаря соревнований было принято вчера на сессии организации в Цюрихе. Причиной послужило несоответствие требованиям федерации – отсутствие сеток от ветра, а также невыплата призовых спортсменам по итогам этапов прошлого сезона.