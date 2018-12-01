23:04 | Прыжки с трамплина

Евгений Климов: "Исправляю ошибки после победы в Висле"

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Россиянин Евгений Климов сказал, что работает над ошибками, допущенными после победы на стартовом этапе Кубка мира. Климов победил на этапе в Висле, став первым представителем России, выигравшим на Кубке мира в состязаниях мужчин. На домашнем этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле он стал 11-м.

- Что-то получилось, что-то не получилось. Мы сейчас находимся в стадии исправления ошибок, которые возникли после Вислы, - цитирует "РИА Новости" Климова. - Потихоньку и постепенно возвращаюсь, сегодня прыжки уже были более уверенными и хорошими. Особенно по сравнению со вчерашним днем. Так что я доволен стартом.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/cross_country/20181201/1146800531.html

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