Евгений Климов: "Исправляю ошибки после победы в Висле"

Россиянин Евгений Климов сказал, что работает над ошибками, допущенными после победы на стартовом этапе Кубка мира. Климов победил на этапе в Висле, став первым представителем России, выигравшим на Кубке мира в состязаниях мужчин. На домашнем этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле он стал 11-м.

- Что-то получилось, что-то не получилось. Мы сейчас находимся в стадии исправления ошибок, которые возникли после Вислы, - цитирует "РИА Новости" Климова. - Потихоньку и постепенно возвращаюсь, сегодня прыжки уже были более уверенными и хорошими. Особенно по сравнению со вчерашним днем. Так что я доволен стартом.