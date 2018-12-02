11:20 | Прыжки с трамплина

Евгений Климов: "Было сложно после победы на этапе Кубка мира в Висле"

Обсудить
0

Российский летающий лыжник Евгений Климов признался, что ему было непросто справиться с давлением после победы на этапе Кубка мира в Висле. На последующем этапе в Руке Климов стал 31-м и 26-м.

– Скажу так: да, это было сложно. Но еще добавлю, что, честно говоря, мы и не ожидали такого успеха, – цитирует РИА Новости Климова. – Так все сложилось, а в то же время и свалилось (улыбается). Тяжеловато себя чувствовал после этого (после победы в Висле). Хочешь не хочешь, а после такого появляется желание побеждать дальше, а с ним справляться надо уметь.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/cross_country/20181202/1146817801.html

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...