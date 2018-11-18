Евгений Климов: "Атмосфера на этапе Кубка мира была фантастической!"

Россиянин Евгений Климов после победы на первом этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в польской Висле заявил, что атмосфера на этом турнире была фантастической. 24-летний спортсмен также поблагодарил болельщиков.

- Атмосфера была действительно фантастической, все было идеально, - приводит слова Климова сайт Международной федераци лыжного спорта. - Благодарю польских фанатов со создание такой атмосферы. Также хочу поблагодарить орранизаторов конкурса за великолепную подготовку холма.

Напомним, Климов стал первым из россиян, кто побеждал на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.

Он набрал 100 очков и стал лидером общего зачета Кубка мира текущего сезона. Следующий этап состоится 23-25 ноября в Финляндии.

Все о прыжках с трамплина - здесь