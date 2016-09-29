Этапы Кубка мира в Нижнем Тагиле удалены из календаря FIS из-за отсутствия ветрозащиты

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Дмитрий Дубровский подчеркнул, что двумя основными причинами исключения мужского и женского этапов Кубка мира из календаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) являются невыполнение обязательств по установке ветрозащиты и несвоевременная выплата призовых.

В среду на сессии FIS в Цюрихе было принято решение об исключении этапов женского и мужского Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле.

- Основная причина - невыполнение обязательств по установке ветрозащиты, - приводит "Р-Спорт" слова Дубровского. - Ну и до кучи еще написали, что мы несвоевременно выплатили призовые деньги. FIS предъявляет серьезные требования по безопасности, особенно в последние годы. Были и другие примеры отмены этапов - и в Закопане, и в Руке. Мы проводили в Нижнем Тагиле этапы в предыдущие два сезона и уже в прошлом году должны были поставить ветрозащиту. Но тогда удалось договориться, что поставим к следующему сезону, чего сделать не смогли.

Это стоит больших денег. Деньги выделяет регион. Лично губернатор Свердловской области давал обещание, что ветрозащита будет поставлена. Получилось так, что федерация и весной, и летом на конгрессе гарантировала... И так вот с лета что-то пошло не так. Действительно очень сложное техническое сооружение. Региону и комплексу просто не хватило времени, чтобы проект доработать и своевременно реализовать. Несмотря на то что областные чиновники дали все гарантии, что в 2017 году мы все сделаем, это не повлияло на решение.

Конечно, разбор полетов будет. На пользу и региону и виду спорта это не пойдет. На сегодняшний момент этап отменен. В предварительном календаре на следующие два сезона (2017/18 и 2018/19. - Прим. "СЭ") мы стоим, но при условии установки ветрозащиты.

Никакой трагедии нет. FIS просто проявила жесткость ко всем организаторам по требованиям безопасности. Вопрос не в деньгах - это настолько сложный объект технически, что просто не подготовились. Понятно, что сами виноваты, что сейчас будем искать не то что крайнего... Сорвано международное мероприятие. Кроме того, год назад губернатор выделил финансирование, но работы не были выполнены теми, кто отвечал за ветрозащиту.