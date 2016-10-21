Дмитрий Васильев: "Моя цель - Олимпиада-2018"

Россиянин Дмитрий Васильев подчеркнул, что планирует успешно выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Для 36-летнего спортсмена это будут третьи Игры, Ванкувер-2010 он пропустил из-за травмы.

– Когда год назад вы получили разрыв связок колена, были мысли, что на этом все?

– У меня всегда так: как только начинается период хороших прыжков, так сразу травма. Но рук я не опускал, всегда верил, что сумею восстановиться. У меня есть цель – Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. А то сколько лет все хожу вокруг да около: то первый прыжок получится, то второй... Может, уже пора все-таки сделать оба? (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полностью интервью Васильева