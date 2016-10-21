Дмитрий Васильев: "Если я обыгрываю молодых, то в чем проблема?"

Россиянин Дмитрий Васильев в интервью "СЭ" выразил мнение, что возраст не должен быть главным критерием при определении состава сборной. 36-летний прыгун с трамплина ранее заявил, что хочет выступить на Играх-2018.

– Японец Нориаки Касаи в 41 год выиграл две медали на Олимпиаде в Сочи. Можно сказать, что для вас это ориентир?

– Конечно. Касаи прекрасно доказал, что в таком возрасте можно показывать результат. Непонятно, почему об этом не могут подумать в нашей команде?

– То есть нынешнее отношение в сборной как к ветерану вас сильно задевает?

– Я считаю, что в первую очередь нужно смотреть на результат, а не на возраст. Японцу же никто не говорит, что он слишком старый. Наоборот, его дома боготворят и на руках носят. Если человек, как я, умеет держать себя в форме и обыгрывает молодых – то в чем проблема?.. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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