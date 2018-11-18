Дмитрий Губерниев: "Браво, гордость, слава!!! Вперед, Климов!!!"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в привычной эмоциональной манере прокомментировал победу Евгения Климова​ на этапе Кубка мира в Польше. Климов стал первым россиянином, сумевшим выиграть этап Кубка мира.

"Они были первыми!!! Владимир Белоусов, наш первый и единственный олимпийский чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина, Гарий Напалков – первый и единственный чемпион мира!!! Теперь и Евгений Климов творит историю!!! Наш первый победитель этапа мирового Кубка!!! Браво, Гордость, Слава!!! Вперед, Климов!!!" – написал Губерниев в Инстаграме.