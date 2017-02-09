11:54 | ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

Дмитрий Дубровский: "Россия поедет в Пхенчхан, двух мнений быть не может"

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Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский выразил уверенность, что россияне выступят в полном составе на Олимпиаде в Пхенчхане. Ранее на основании отчета независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена ряд спортсменов были отстранены от участия в Играх в Рио.

- Двух мнений здесь быть не может – сборная России поедет в Пхенчхан, - сказал Дубровский. - Надеюсь, здравый смысл восторжествует, и разговоры недоброжелателей, которые в последнее время приобрели особую актуальность, будут сведены на нет. Если команда поедет не в полном составе, то пострадает от этого вся мировая спортивная общественность и другие спортсмены в том числе, когда утратят смысл олимпийские победы.

Год до Пхенчхана-2018: с надеждой на медали и здравый смысл

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