Дмитрий Дубровский: "Не ожидали, что на старте сезона у Яковлевой будут такие высокие результаты"

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский прокомментировал победу Лидии Яковлевой на этапе Кубка мира в Лиллехаммере. 17-летняя Яковлева выиграла первый старт, который был для нее четвертым в карьере.

- Конечно, есть элемент неожиданности в этой победе, от этого она еще приятнее. Не ожидали, что уже на старте сезона у Лидии будут такие высокие результаты. Сначала было восьмое место, и вот сегодня - уже победа. Вторая победа в нашей истории! Первая была у Аввакумовой четыре года назад, - цитирует "РИА Новости" Дубровского. - Отправили поздравления, от федерации, попечителей. Это большое достижение для нас, но мы не намерены на этом останавливаться.