Аввакумова стала 3-й на этапе Кубка мира в Японии

Россиянка Ирина Аввакумова заняла третье место в прыжках на лыжах с трамплина на этапе Кубка мира в Дзао. Она набрала 216,8 балла. Победу одержала Марен Лундбю из Норвегии (260,9 балла), второй стала Кьяра Хельцль из Австрии (219,3).

Россиянка София Тихонова заняла 20-е место (182,2), Анастасия Баранникова – 23-е место (177,8), Ксения Каблукова квалифицироваться в финальную часть соревнований не сумела.

Прыжки с трамплина

Зао (Япония)

Кубок мира

Женщины

К-95

1. Луннбю (Норвегия) - 260,9 (101,5 + 100,0)

2. Хельцль (Австрия) - 219,3 (94,5 + 94,0)

3. АВВАКУМОВА (Россия) - 216,8 (93,0 + 93,5)

4. Таканаси (Япония) - 216,0 (93,5 + 93,0)

5. Ито (Япония) - 214,2 (92,0 + 92,0)

6. Э. Клинец (Словения) - 212,6 (93,0 + 91,0)

20. ТИХОНОВА (Россия) - 182,2 (83,0 + 88,0)

23. БАРАННИКОВА (Россия) - 177,8 (85,0 + 86,5)

33. КАБЛУКОВА (Россия) - 74,0 (78,0)