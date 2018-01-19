Аввакумова стала 3-й на этапе Кубка мира в Японии

Россиянка Ирина Аввакумова заняла третье место в прыжках на лыжах с трамплина на этапе Кубка мира в Дзао. Она набрала 216,8 балла. Победу одержала Марен Лундбю из Норвегии (260,9 балла), второй стала Кьяра Хельцль из Австрии (219,3).
Россиянка София Тихонова заняла 20-е место (182,2), Анастасия Баранникова – 23-е место (177,8), Ксения Каблукова квалифицироваться в финальную часть соревнований не сумела.
Прыжки с трамплина
Зао (Япония)
Кубок мира
Женщины
К-95
1. Луннбю (Норвегия) - 260,9 (101,5 + 100,0)
2. Хельцль (Австрия) - 219,3 (94,5 + 94,0)
3. АВВАКУМОВА (Россия) - 216,8 (93,0 + 93,5)
4. Таканаси (Япония) - 216,0 (93,5 + 93,0)
5. Ито (Япония) - 214,2 (92,0 + 92,0)
6. Э. Клинец (Словения) - 212,6 (93,0 + 91,0)
20. ТИХОНОВА (Россия) - 182,2 (83,0 + 88,0)
23. БАРАННИКОВА (Россия) - 177,8 (85,0 + 86,5)
33. КАБЛУКОВА (Россия) - 74,0 (78,0)