Аввакумова сломала ребро, но должна восстановиться к чемпионату мира

Лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова пропустила последний этап Кубка мира из-за перелома ребра. Об этом сообщил тренер женской национальной команды Роман Керов. Однако, по его словам, к чемпионату мира 2017 года спортсменка должна вернуться в строй.

- Ребро сломала на этапе Кубка мира в Хинценбахе (Австрия), но в Лахти, по идее, сможет выйти на старт, - цитирует "Р-Спорт" Керова. - Вчера виделся с ней, приезжала в аэропорт, дышать может, ходить может уже, тренируется, восстанавливается.