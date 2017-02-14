15:24 | ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

Аввакумова сломала ребро, но должна восстановиться к чемпионату мира

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Лидер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова пропустила последний этап Кубка мира из-за перелома ребра. Об этом сообщил тренер женской национальной команды Роман Керов. Однако, по его словам, к чемпионату мира 2017 года спортсменка должна вернуться в строй.

- Ребро сломала на этапе Кубка мира в Хинценбахе (Австрия), но в Лахти, по идее, сможет выйти на старт, - цитирует "Р-Спорт" Керова. - Вчера виделся с ней, приезжала в аэропорт, дышать может, ходить может уже, тренируется, восстанавливается.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/cross_country/20170214/1116325683.html

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