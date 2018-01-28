Аввакумова - шестая на этапе в Любно

Австрийка Даниэла Ирашко выиграла этап Кубка мира в Любно. Второй стала лидер общего зачета Марен Луннбю.

Россиянка Ирина Аввакумова показала шестой результат и в зачете сезона идет четвертой.

Любно (Словения)

Кубок мира

Женщины

К-95

1. Ирашко (Австрия) - 262,4 (89,0 + 89,5)

2. Луннбю (Норвегия) - 260,6 (87,5 + 90,0)

3. Альтхаус (Германия) - 259,3 (87,5 + 89,0)

4. Таканаси (Япония) - 256,6 (87,0 + 88,5)

5. Фогт (Германия) - 244,5 (85,0 + 86,5)

6. АВВАКУМОВА (Россия) - 238,1 (82,0 + 86,5)...

16. БАРАНЦЕВА (Россия) - 221,4 (80,0 + 84,0)...

18. БАРАННИКОВА (Россия) - 216,1 (78,5 + 83,0)...

21. ТИХОНОВА (Россия) - 210,3 (78,0 + 80,5)...

27. КУСТОВА (Россия) - 202,9 (76,5 + 79,0)...

30. КАБЛУКОВА (Россия) - 193,8 (76,0 + 74,5)