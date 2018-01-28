Аввакумова - шестая на этапе в Любно

Австрийка Даниэла Ирашко выиграла этап Кубка мира в Любно. Второй стала лидер общего зачета Марен Луннбю.
Россиянка Ирина Аввакумова показала шестой результат и в зачете сезона идет четвертой.
Любно (Словения)
Кубок мира
Женщины
К-95
1. Ирашко (Австрия) - 262,4 (89,0 + 89,5)
2. Луннбю (Норвегия) - 260,6 (87,5 + 90,0)
3. Альтхаус (Германия) - 259,3 (87,5 + 89,0)
4. Таканаси (Япония) - 256,6 (87,0 + 88,5)
5. Фогт (Германия) - 244,5 (85,0 + 86,5)
6. АВВАКУМОВА (Россия) - 238,1 (82,0 + 86,5)...
16. БАРАНЦЕВА (Россия) - 221,4 (80,0 + 84,0)...
18. БАРАННИКОВА (Россия) - 216,1 (78,5 + 83,0)...
21. ТИХОНОВА (Россия) - 210,3 (78,0 + 80,5)...
27. КУСТОВА (Россия) - 202,9 (76,5 + 79,0)...
30. КАБЛУКОВА (Россия) - 193,8 (76,0 + 74,5)