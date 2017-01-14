Аввакумова – шестая на этапе Кубка мира в Саппоро

Японка Юки Ито стала победительницей этапа Кубка мира в Саппоро. Второй результат показала ее соотечественница Сара Таканаси, замкнула тройку норвежка Марен Луннбю. Лучшая из россиянок – Ирина Авакумова – стала шестой.

Саппоро (Япония)

Кубок мира

Женщины

Личный зачет

NH

1. Ито (Япония) – 254.3 (95.0 + 96.0)

2. Таканаси (Япония) – 242.1 (93.0 + 92.0)

3. Луннбю (Норвегия) – 236.9 (94.5 + 90.5)

4. Э. Клинец (Словения) – 223.4 (90.0 + 92.0)

5. Фогт (Германия) – 218.9 (91.5 + 87.0)

6. АВВАКУМОВА (Россия) – 218.7 (90.0 + 88.5)

18. БАРАННИКОВА (Россия) – 196.4 (84.0 + 87.0)

24. ТИХОНОВА (Россия) – 181.8 (80.0 + 86.5)

38. КУСТОВА (Россия) – 77.1 (76.0)