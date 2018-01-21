Аввакумова - пятая на Кубке мира в Зао

Норвежка Марен Луннбю стала победительницей этапа Кубка мира в Зао. Серебро – у японки Юки Ито, бронза - у ее соотечественницы Сары Таканаси.

Россиянка Ирина Аввакумова заняла пятое место.

Зао (Япония)

Кубок мира

Женщины

К-95

1. Луннбю (Норвегия) - 245,9 (97,0 + 101,0)

2. Ито (Япония) - 215,7 (90,5 + 91,5)

3. Таканаси (Япония) - 215,4 (89,0 + 91,0)

4. Н. Крижнар (Словения) - 214,6 (85,0 + 97,5)

5. АВВАКУМОВА (Россия) - 208,7 (90,5 + 88,0)

6. Сето (Япония) - 203,7 (86,0 + 87,5)...

13. БАРАННИКОВА (Россия) - 178,9 (87,0 + 87,5)...

17. ТИХОНОВА (Россия) - 174,3 (81,0 + 86,5)...

21. КАБЛУКОВА (Россия) - 161,8 (85,5 + 78,0)...

22. КУСТОВА (Россия) - 161,6 (84,5 + 76,0)