Аввакумова примет участие в ЧМ по лыжным видам спорта

Российская прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова сообщила, что примет участие в предстоящем чемпионате мира по лыжным видам спорта. После Олимпиады в Пхенчане, на которой 26-летняя спортсменка заняла четвертое место, она сообщила, что может взять паузу в карьере из-за психологической усталости.

- Карьеру я не завершала, даже приостанавливать не стала, - цитирует Аввакумову ТАСС. - У меня был небольшой перерыв в два месяца, но сейчас я уже работаю в полном режиме и готовлюсь к чемпионату мира.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 20 февраля по 3 марта 2019 года в австрийском Зеефельде.



