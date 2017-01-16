16:40 | ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

Аввакумова планирует выйти на пик формы за неделю до чемпионата мира

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Главный тренер сборной Росии Роман Керов сообщил, что лидер женской команды Ирина Аввакумова выйдет на пик формы за неделю до чемпионата мира. Турнир пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта. В общем зачете Кубка мира россиянка набрала 362 балла и занимает пятую позицию.

- Планируем, что выход на пик формы у Ирины случится за неделю до мирового первенства, - цитирует ТАСС Керова. - Уже сейчас она показывает стабильные результаты, входя в шестерку на этапах Кубка мира. Попадания на подиум были связаны, прежде всего, с тем, что Ирина очень уверенно чувствует себя на большом трамплине.

В таблице все довольно плотно, Ирине по силам отыграть отставание от лидирующей тройки, если она покажет нужный результат на следующих стартах.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3944314

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