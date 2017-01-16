Аввакумова планирует выйти на пик формы за неделю до чемпионата мира

Главный тренер сборной Росии Роман Керов сообщил, что лидер женской команды Ирина Аввакумова выйдет на пик формы за неделю до чемпионата мира. Турнир пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта. В общем зачете Кубка мира россиянка набрала 362 балла и занимает пятую позицию.

- Планируем, что выход на пик формы у Ирины случится за неделю до мирового первенства, - цитирует ТАСС Керова. - Уже сейчас она показывает стабильные результаты, входя в шестерку на этапах Кубка мира. Попадания на подиум были связаны, прежде всего, с тем, что Ирина очень уверенно чувствует себя на большом трамплине.

В таблице все довольно плотно, Ирине по силам отыграть отставание от лидирующей тройки, если она покажет нужный результат на следующих стартах.