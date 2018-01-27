Аввакумова - девятая на этапе в Любно

Лидер зачета Кубка мира норвежка Марен Луннбю стала победительницей этапа в Любно. Лучшей из россиянок стала Ирина Аввакумова, занявшая девятое место.
Любно (Словения)
Кубок мира
Женщины
Личный зачет
NH
1. Луннбю (Норвегия) - 256,0 (88,5 + 91,0)
2. Альтхаус (Германия) - 241,5 (84,5 + 88,0)
3. Таканаси (Япония) - 236,3 (84,0 + 86,0)
4. Ирашко (Австрия) - 235,7 (83,5 + 88,0)
5. Фогт (Германия) - 229,0 (83,5 + 88,0)
6. Э. Клинец (Словения) - 225,5 (82,0 + 84,0)...
9. АВВАКУМОВА (Россия) - 221,8 (81,0 + 85,0)...
19. БАРАНЦЕВА (Россия) - 201,2 (78,0 + 82,0)...
28. ТИХОНОВА (Россия) - 186,1 (75,0 + 76,5)
29. КАБЛУКОВА (Россия) - 179.7 (75,5 + 73,0)...
33. БАРАННИКОВА (Россия) - 85,1 (72,5)
34. КУСТОВА (Россия) - 84,9 (72,5)