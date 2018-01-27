Аввакумова - девятая на этапе в Любно

Лидер зачета Кубка мира норвежка Марен Луннбю стала победительницей этапа в Любно. Лучшей из россиянок стала Ирина Аввакумова, занявшая девятое место.

Любно (Словения)

Кубок мира

Женщины

Личный зачет

NH

1. Луннбю (Норвегия) - 256,0 (88,5 + 91,0)

2. Альтхаус (Германия) - 241,5 (84,5 + 88,0)

3. Таканаси (Япония) - 236,3 (84,0 + 86,0)

4. Ирашко (Австрия) - 235,7 (83,5 + 88,0)

5. Фогт (Германия) - 229,0 (83,5 + 88,0)

6. Э. Клинец (Словения) - 225,5 (82,0 + 84,0)...

9. АВВАКУМОВА (Россия) - 221,8 (81,0 + 85,0)...

19. БАРАНЦЕВА (Россия) - 201,2 (78,0 + 82,0)...

28. ТИХОНОВА (Россия) - 186,1 (75,0 + 76,5)

29. КАБЛУКОВА (Россия) - 179.7 (75,5 + 73,0)...

33. БАРАННИКОВА (Россия) - 85,1 (72,5)

34. КУСТОВА (Россия) - 84,9 (72,5)