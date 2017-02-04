Аввакумова – 15-я на этапе Кубка мира в Хинценбахе

Японка Сара Таканаси стала победительницей этапа Кубка мира в австрийском Хинценбахе. Второй результат показала немка Катарина Альтхаус, замкнула тройку ее соотечественница Карина Фогт.

Лучшей из россиянок оказалась Ирина Аввакумова, занявшая 15-ю позицию.

Хинценбах (Австрия)

Кубок мира

Женщины

Личный зачет

NH

1. Таканаси (Япония) – 242,1 (87,5 + 91,0)

2. Альтхаус (Германия) – 237,9 (89,0 + 88,5)

3. Фогт (Германия) – 234,0 (88,5 + 87,0)

4. Ито (Япония) – 230,8 (85,5 + 85,0)

5. Ирашко (Австрия) – 230,7 (87,0 + 86,5)

6. Хельцль (Австрия) – 224,8 (88,0 + 82,0)...

15. АВВАКУМОВА (Россия) – 203,3 (82,5 + 79,5)...

28. БАРАННИКОВА (Россия) – 169,7 (72,5 + 73,5)