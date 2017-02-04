Аввакумова – 15-я на этапе Кубка мира в Хинценбахе

Японка Сара Таканаси стала победительницей этапа Кубка мира в австрийском Хинценбахе. Второй результат показала немка Катарина Альтхаус, замкнула тройку ее соотечественница Карина Фогт.
Лучшей из россиянок оказалась Ирина Аввакумова, занявшая 15-ю позицию.
Хинценбах (Австрия)
Кубок мира
Женщины
Личный зачет
NH
1. Таканаси (Япония) – 242,1 (87,5 + 91,0)
2. Альтхаус (Германия) – 237,9 (89,0 + 88,5)
3. Фогт (Германия) – 234,0 (88,5 + 87,0)
4. Ито (Япония) – 230,8 (85,5 + 85,0)
5. Ирашко (Австрия) – 230,7 (87,0 + 86,5)
6. Хельцль (Австрия) – 224,8 (88,0 + 82,0)...
15. АВВАКУМОВА (Россия) – 203,3 (82,5 + 79,5)...
28. БАРАННИКОВА (Россия) – 169,7 (72,5 + 73,5)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/ski_jump/worldcup/2016-2017/events/1802_70_1/