38-летний Васильев планирует попасть на Олимпиаду-2020 и взять медаль

Российский прыгун с трамплина Дмитрий Васильев заявил, что планирует отобраться на Олимпиаду в Токио и завоевать там медаль. 38-летний спортсмен на домашнем этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле показал 17-й результат.

- На Олимпийские игры в Корею меня не взяли, теперь готовлюсь к следующим Олимпийским играм. И вот там когда будем подиум, тогда и завяжем! - цитирует "РИА Новости" Васильева. - Все травмы сейчас залечены, форма на уровень поднята, соревноваться и бороться можно со всеми. Выступаем дома, ответственность большая, и во втором прыжке я немного поднапрягся. А когда мышцы чересчур напрягаешь, они не так точно работают уже, поэтому немного проехал стол отрыва.