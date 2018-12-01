17-летняя россиянка Яковлева впервые выиграла этап Кубка мира!

Россиянка Лидия Яковлева впервые в истории победила на этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина. 17-летняя спортсменка показала лучший результат на этапе в Лиллехаммере. Ее сумма за две попытки - 273,9. Для Яковлевой это всего лишь четвертое выступление на Кубке мира в карьере.

Это вторая победа российской прыгуньи в истории Кубка мира. В сезоне-2013/14 на этапе в Чайковском выиграла Ирина Аввакумова. 18 ноября впервые в истории Кубка мира победу одержал представитель России у мужчин - Евгений Климов первенствовал в польской Висле.

В общем зачете Кубка мира Яковлева поднялась на второе место. Выше нее расположилась только олимпийская чемпионка Пхенчхана норвежка Марен Луннбю.

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Женщины

Личный зачет

NH

1. Лидия Яковлева (Россия) - 273,9 (95,0 + 96,0)

2. Марен Луннбю (Норвегия) - 269,0 (101,5 + 88,5)

3. Барбара Клинец (Словения) - 265,9 (94,5 + 98,5)

4. Катарина Альтхаус (Германия) - 262,2 (93,0 + 97,5)

5. Юлиана Зайфарт (Германия) - 256,8 (97,5 + 92,0)

6. Даниэла Ирашко (Австрия) - 251,4 (93,0 + 94,0)...

16. Софья Тихонова (Россия) - 237,5 (94,5 + 87,5)...

23. Александра Кустова (Россия) - 224,3 (87,0 + 87,5)...

35. Александра Баранцева (Россия) - 108,1 (86,5)

36. Ксения Каблукова (Россия) - 105,3 (85,0)

37. Анна Шпинева (Россия) - 103,6 (85,0)