17-летний Домен Превц победил на первом этапе Кубка мира, Климов - 45-й

Словенец Домен Превц занял первое место в на стартовом этапе Кубка мира в финской Руке. 17-летний младший брат олимпийского призера Петера Превца по сумме двух попыток показал результат 321.8. Евгений Климов, единственный россиянин, выступавший на турнире, стал 45-м.

Рука (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

HS-142

1. Д. Превц (Словения) - 321.8 (138.5 + 140.5)

2. Фройнд (Германия) - 318.3 (140.0 + 140.0)

3. П. Превц (Словения) - 310.6 (143.0 + 140.5)

4. Феттнер (Австрия) - 304.5 (142.0 + 133.0)

5. М. Кот (Польша) - 303.7 (141.0 + 135.0)

6. Гайгер (Германия) - 303.1 (140.5 + 136.0)...

45. КЛИМОВ (Россия) - 115.0 (119.0)