17:56 | СКЕЛЕТОН

Зубков уверен, что чемпионат мира в Сочи будет интересен и без Дукурсов

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Президент Федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков считает, что и без латвийских скелетонистов Мартинса и Томаса Дукурсов чемпионат мира-2017 в Сочи будет интересен болельщикам. Сборная Латвии решила бойкотировать турнир из-за обвинений Всемирного антидопингового агентства в адрес России в создании государственной системы допинговых махинаций.

– Интерес к чемпионату мира в Сочи никак не снизится, если не приедет один человек, который изъявил желание не выступать на чемпионате мира, – цитирует "Р-Спорт" Зубкова. – Сейчас уже выросли такие страны, как Корея, – как вы видели, их представитель всегда находится в топ-3. Они – наши самые основные конкуренты, которые будут бороться за первые места на чемпионате мира. И я надеюсь, что они также выступят достойно.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/bobsleigh/20161211/1113595639.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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pojarniy

Запел, да и сборная Туркмении тоже конкурент. И будите катать между собой. И на ОИ-18 не допустят.

18:26

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