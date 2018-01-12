Юн Сун Бин выиграл этап в Санкт-Морице, Мартинс Дукурс третий, Третьяков пятый

Кореец Юн Сун Бин стал победителем этапа Кубка мира в Санкт-Морице. Вторым стал Аксель Юнгк из Германии, тройку лидеров замкнул латыш Мартинс Дукурс.
Лучшим среди россиян стал Александр Третьяков, занявший пятое место.
Юн Сун Бин лидирует в зачете Кубка мира.
Санкт-Мориц (Швейцария)
Кубок мира
Мужчины
1. Юн Сун Бин (Корея) - 2.14,77 (1.07,58 + 1.07,19)
2. Юнгк (Германия) - 2.15,64 (1.08,07 + 1.07,57)
3. М. Дукурс (Латвия) - 2.15,87 (1.08,13 + 1.07,74)
4. Гасснер (Германия) - 2.15,92 (1.08,12 + 1.07,80)
5. ТРЕТЬЯКОВ (Россия) - 2.15,93 (1.08,00 + 1.07,93)
5. Парсонс (Великобритания) - 2.15,93 (1.08,08 + 1.07,85)
7. ТРЕГУБОВ (Россия) - 2.16,09 (1.08,13 + 1.07,96)...
10. МАРЧЕНКОВ (Россия) - 2.16,57 (1.08,44 + 1.08,13)