Юн Сун Бин выиграл этап в Санкт-Морице, Мартинс Дукурс третий, Третьяков пятый

Кореец Юн Сун Бин стал победителем этапа Кубка мира в Санкт-Морице. Вторым стал Аксель Юнгк из Германии, тройку лидеров замкнул латыш Мартинс Дукурс.

Лучшим среди россиян стал Александр Третьяков, занявший пятое место.

Юн Сун Бин лидирует в зачете Кубка мира.

Санкт-Мориц (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

1. Юн Сун Бин (Корея) - 2.14,77 (1.07,58 + 1.07,19)

2. Юнгк (Германия) - 2.15,64 (1.08,07 + 1.07,57)

3. М. Дукурс (Латвия) - 2.15,87 (1.08,13 + 1.07,74)

4. Гасснер (Германия) - 2.15,92 (1.08,12 + 1.07,80)

5. ТРЕТЬЯКОВ (Россия) - 2.15,93 (1.08,00 + 1.07,93)

5. Парсонс (Великобритания) - 2.15,93 (1.08,08 + 1.07,85)

7. ТРЕГУБОВ (Россия) - 2.16,09 (1.08,13 + 1.07,96)...

10. МАРЧЕНКОВ (Россия) - 2.16,57 (1.08,44 + 1.08,13)