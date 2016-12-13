16:04 | СКЕЛЕТОН

Виталий Мутко: "Пока нет предпосылок срыва чемпионата мира в Сочи"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что подготовка к чемпионату мира-2017 по скелетону в Сочи практически завершена и отказ от участия некоторых стран не станет поводом для срыва турнира. Ранее стало известно, что США, Латвия и Южная Корея бойкотируют чемпионат из-за обвинений Всемирного антидопингового агентства в адрес России в создании государственной системы допинговых махинаций.

– Мы готовимся, все здесь готово, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Пока у нас нет предпосылок к этому.

Сегодня это – попытка дискредитировать российский спорт, Россию, она нам абсолютно понятна. Мы хотим быть равноправными партнерами и делать все, чтобы сегодня эта система работала совершенно цивилизованно и одинаково во всем мире. Надеюсь, что волна таких бойкотов все-таки не будет повторяться, это было в 80-е годы.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/bobsleigh/20161213/1113681746.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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tryam

сначала страны отказываются участвовать, а затем пойдут наши танки) это про 80

18:39

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