Вилли Шнайдер: "Зубкова может вернуться в скелетон"

Бывший главный тренер сборной России по скелетону Вилли Шнайдер отметил, что у него нет плохих отношений с Елизаветой Зубковой, которая ранее ушла в бобслей. По его словам, с главой федерации Александром Зубковым по этому поводу тоже нет конфликта.

– Пожалуй, самая загадочная история, связанная с вашим пребыванием в России – это пропажа скелетона у Елизаветы Зубковой. Ее отец Александр в свое время обвинил в этом федерацию, а Лиза в итоге сменила вид спорта и перешла в бобслей. Вы можете спустя два года сказать правду: куда же все-таки делся скелетон Зубковой?

– Правда в том, что два года назад мне позвонил исполнительный директор федерации Кирилл Сериков и сказал, что Елизавета не собирается больше выступать за Россию, и я должен вывести ее из команды. Я поговорил об этом с Чабаном, если не верите, можете спросить у него. После этого я сказал спортсменке: "Мне позвонили, и ты больше не в команде". Я не мог позволить Елизавете тренироваться вместе с нами, потому что тут уже была проблема страховки. А если бы с ней что-то случилось на этой тренировке?

– Но вы знали о том, что ранее она тренировалась в Германии?

– За неделю до того, как мне позвонили, Лиза провела тренировку в Германии. Но на тот момент о ней никто не знал, включая меня, это был секрет. Я – тренер, это не мое дело и не моя работа узнавать, кто и куда ездил. Я просто выполнил распоряжение человека, который стоит выше меня по должности. И я обязан был это сделать, так же, как вы выполняете приказы своего начальника. Возможно, у Александра Зубкова иное мнение, но мне не за что извиняться в той ситуации.

– Непонятно, куда все-таки делся скелетон Елизаветы Зубковой? Говорили, что немецкая сторона пригласила спортсменку, как раз чтобы познакомиться с ее скелетоном и разузнать какие-то технологические новинки...

– Я не знаю ничего наверняка. Факт в том, что из всего множества скелетонов, включая те, которые принадлежали олимпийскому чемпиону и чемпиону мира, пропал именно скелетон Лизы Зубковой. И она при этом ездила тренироваться в другую страну. Но я не вправе делать какие-то выводы, это просто факты.

– Это первый случай в вашей карьере, когда пропал скелетон?

– Конечно. Раньше я никогда в жизни о таком не слышал. Причем скелетон пропал прямо по дороге из Сочи в Москву.

– Вам не кажется, что после этого случая работать лично с Зубковым вам в любом случае будет сложно?

– К сожалению, мы никогда не обсуждали с ним эту историю один на один. У меня даже не было шанса объяснить ему, что случилось. У меня нет ничего против Лизы, она великолепный пилот. У нее есть проблемы со стартовым разгоном, но я вполне могу себе представить ее возвращение в скелетон. Если она покажет результат, она должна быть в команде. (Наталья МАРЬЯНЧИК)