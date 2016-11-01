Вилли Шнайдер: "Готов работать в России, но мне не выплачивают долг"

Бывший главный тренер сборной России по скелетону Вилли Шнайдер отметил, что не получал денег от ФБСР на протяжении 15 месяцев. Из-за этого немецкий специалист отказался от работы с командой до тех пор, пока не будет выплачена вся задолженность.

– Вилли, президент Федерации бобслея и скелетона России, двукратный олимпийский чемпион Александр Зубков заявил, что пока вы думаете и не приняли окончательного решения, остаетесь ли в нашей команде. Между тем, до старта сезона остается всего месяц. Что скажете?

– Я готов работать, но проблема в том, что российская сторона до сих пор не выплатила мне сумму предыдущего контракта. И пока этого не произойдет, я не буду вести переговоры о новом соглашении. Поймите меня: я не получал денег целых 15 месяцев. Мне нужно кормить семью. Недавно мне заплатили маленькую часть, 25 процентов от общей суммы. Причем это относилось к периоду еще двухлетней давности. На данный момент, долг составляет примерно мою годичную зарплату.

– О какой сумме идет речь?

– Не хочу называть ее в прессе, но для меня это очень значительная сумма.

– Вы вели переговоры непосредственно с Александром Зубковым?

– Да, и он обещал что-то сделать. После разговора с ним я подписал новое соглашение, где отказался от более чем половины суммы долга. Мне сказали, что если я не подпишу это, то не получу вообще ничего. Срок того, нового соглашения истекает в октябре. Сегодня 31-е число, и ничего не произошло. К тому же, у меня есть официальная бумага от Министерства спорта, где написано, что весь долг будет выплачен.

– Причем тут Минспорта? У вас же контракт с Олимпийским комитетом России?

– Да, это так, но если министерство что-то обещает – наверное, это должно выполняться? Пусть даже в федерации сменился и пропал президент – ну и что? Если, например, страна взяла в долг у другой страны, деньги же все равно придется возвращать, даже если у второго государства за это время сменился президент? Я проработал в России четыре года, и я давал результат. На каждом чемпионате мира мы выполняли или перевыполняли план. Если в России считают, что я больше не нужен – без проблем, я искренне желаю вашим спортсменам успехов. Но я выполнял свои обязательства и теперь жду, что федерация выполнит свои по отношению ко мне. (Наталья МАРЬЯНЧИК)