Вилли Шнайдер: "Беджамов звонил мне, когда был в розыске"

Бывший главный тренер сборной России по скелетону Вилли Шнайдер отметил, что имел телефонный разговор с бывшим президентом Федерации бобслея Георгием Беджамовым, когда тот находился в розыске. Беджамов обвиняется в хищении 1 миллиарда рублей. Сейчас бизнесмен находится в Монако.

– Вам приходилось лично общаться с бывшим президентом федерации Георгием Беджамовым, после банкротства и исчезновения в Монако которого усугубились все проблемы?

– Он сам позвонил мне в феврале во время чемпионата мира. Это был очень странный разговор. Беджамов на тот момент уже пропал и сказал мне, что находится в госпитале после операции. Он спрашивал, как дела у команды, чего ждать на турнире. Я обещал, что мы завоюем медали.

– Вы не спросили, что вообще происходит в федерации и почему он исчез?

– Нет, хотя я, конечно, очень удивился этому звонку. Но его проблемы – это не мое дело. Единственное, я задал вопрос по поводу долга по зарплате. Он обещал, что все будет в порядке. (Наталья МАРЬЯНЧИК)