Третьяков взял серебро на этапе Кубка мира в Германии

Российский скелетонист Александр Третьяков завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира в немецком Альтерберге. По сумме двух попыток он показал время 1 минута 54,67 секунды.

Победу одержал кореец Юн Сун Бин, опередивший Третьякова на 0,39 секунды.

Россиянин Никита Трегубов показал четвертый результат.

Альтенберг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

1. Юн Сун Бин (Корея) – 1.54,28 (57,24 + 57,04)

2. ТРЕТЬЯКОВ (Россия) – 1.54,67 (57,33 + 57,34)

3. Гротгер (Германия) – 1.55,04 (57,65 + 57,39)

4. ТРЕГУБОВ (Россия) – 1.55,43 (57,86 + 57,57)

5. М. Дукурс (Латвия) – 1.55,49 (58,36 + 57,13)

6. Т. Дукурс (Латвия) – 1.55,63 (57,79 + 57,84)

12. КУЛИКОВ (Россия) – 1.56,35 (58,33 + 58,02)