Олимпийский чемпион Сочи российский скелетонист Александр Третьяков стал вторым на этапе Кубка мира в Уистлере. Победителем стал кореец Ен Сун Бин из Южной Кореи, третьим - американец Мэтью Энтони.
Мартинс Дукурс из Латвии финишировал четвертым. Чемпион мира среди юниоров россиянин Никита Трегубов занял пятое место, а Егор Веселов показал 12-й результат.
Уистлер (Канада)
Кубок мира
Мужчины.
1. Сунбин Юн (Корея) – 1.45,86
2. ТРЕТЬЯКОВ (Россия) – 1.45,98
3. Энтони (США) – 1.46,22...
5. ТРЕГУБОВ (Россия) – 1.46,44...
12. ВЕСЕЛОВ (Россия) – 1.47,29