00:14 | СКЕЛЕТОН

Третьяков стал вторым на этапе Кубка мира в Уистлере

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Олимпийский чемпион Сочи российский скелетонист Александр Третьяков стал вторым на этапе Кубка мира в Уистлере. Победителем стал кореец Ен Сун Бин из Южной Кореи, третьим - американец Мэтью Энтони.

Мартинс Дукурс из Латвии финишировал четвертым. Чемпион мира среди юниоров россиянин Никита Трегубов занял пятое место, а Егор Веселов показал 12-й результат.

Уистлер (Канада)

 Кубок мира

Мужчины. 

1. Сунбин Юн (Корея) – 1.45,86

2. ТРЕТЬЯКОВ (Россия) – 1.45,98

3. Энтони (США) – 1.46,22... 

5. ТРЕГУБОВ (Россия) – 1.46,44...

12. ВЕСЕЛОВ (Россия) – 1.47,29

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