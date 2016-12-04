Олимпийский чемпион Сочи российский скелетонист Александр Третьяков стал вторым на этапе Кубка мира в Уистлере. Победителем стал кореец Ен Сун Бин из Южной Кореи, третьим - американец Мэтью Энтони.

Мартинс Дукурс из Латвии финишировал четвертым. Чемпион мира среди юниоров россиянин Никита Трегубов занял пятое место, а Егор Веселов показал 12-й результат.

Уистлер (Канада)

Кубок мира

Мужчины.

1. Сунбин Юн (Корея) – 1.45,86

2. ТРЕТЬЯКОВ (Россия) – 1.45,98

3. Энтони (США) – 1.46,22...

5. ТРЕГУБОВ (Россия) – 1.46,44...

12. ВЕСЕЛОВ (Россия) – 1.47,29