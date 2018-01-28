Татьяна Иванова – о победе на чемпионате Европы: "Невероятный день"

Саночница Татьяна Иванова в своем Инстаграме поблагодарила тренеров и всех близких за помощь в победе на чемпионате Европы. Турнир является заключительным этапом Кубка мира и проходит в Латвии. Для россиянки, пожизненно отстраненной от Олимпийских игр решением МОК, это пятое золото турнира.

– Мы – чемпионы Европы в эстафете, – написала Иванова. – Это моя 5-я золотая медаль Европы. Невероятный день + золото спринта. Еще раз хочу сказать всем спасибо всем тренерам, докторам и тем людям, кто всегда рядом.