20:48 | СКЕЛЕТОН

Татьяна Иванова – о победе на чемпионате Европы: "Невероятный день"


Саночница Татьяна Иванова в своем Инстаграме поблагодарила тренеров и всех близких за помощь в победе на чемпионате Европы. Турнир является заключительным этапом Кубка мира и проходит в Латвии. Для россиянки, пожизненно отстраненной от Олимпийских игр решением МОК, это пятое золото турнира.

– Мы – чемпионы Европы в эстафете, – написала Иванова. – Это моя 5-я золотая медаль Европы. Невероятный день + золото спринта. Еще раз хочу сказать всем спасибо всем тренерам, докторам и тем людям, кто всегда рядом.

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