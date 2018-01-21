Россиянка Алина Тарарыченкова выиграла юниорский зачет Кубка Европы по скелетону, информирует пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Она набрала 389 баллов по итогам всех этапов. Второе место заняла россиянка Мария Суровцева, в активе которой 312 баллов. Тройку замкнула Агата Бессард из Франции с 293 баллами.

В мужском зачете Кубка Европы победил латвиец Кристс Нетлаус с 451 баллом. Россияне Константин Хорошко (367 баллов) и Артем Дроздов (360 баллов) заняли второе и третье места соответственно.